Beerse investeert 25 miljoen... maar van nieuw gemeentehuis is geen sprake meer Toon Verheijen

20 december 2019

11u55 0 Beerse Beerse investeert de komende jaren zo’n 25 miljoen. Daarvan gaat de helft naar wegen- en rioleringswerken. Opvallend: de bouw van een nieuw gemeentehuis is plots niet meer aan de orde. “We willen het hele dossier nog eens grondig herbekijken.” De belastingen worden ook verhoogd.

De gemeente gaat de komende jaren 25 miljoen euro investeren. Eerder geraakte al bekend dat de belastingen daarvoor wel verhoogd worden. Schepen Hans Woestenborghs benadrukt de noodzaak daarvan. “Normaal hadden de inkomsten van de federale en Vlaamse belastingen ons 36,4 miljoen moeten opleveren, maar dat was nu maar 34,9”, aldus Woestenborghs. “Reken daarbij nog de stijging voor de veiligheidskosten. Je kan dat deels proberen op te vangen, maar dat lukt niet voor het geheel.”

De kostenstijging voor de politie komt onder meer omdat de politiezone fors wil uitbreiden, met een dertigtal manschappen.

Investeringen

25 miljoen euro dus. Het meest opvallende project is de ontsluitingsweg Nieuwe Dreef, die de gemeente zo’n 6 miljoen euro zal kosten. Dat is niet de volledige kostprijs, maar de rest wordt gesubsidieerd. Andere grote projecten zijn de Boudewijnstraat-Molenberg (1,4 miljoen), Lange en Korte Kwikstraat (800.000 euro), Kapelsstraat en Schranssdriesstraat (680.000), Pastoriestraat en Abdijstraat (1,9 miljoen), project jeugdterreinen in de Vrijwilligersstraat met onder meer een nieuwbouw voor de KSA en een kinderopvang (3,3 miljoen euro) en de tijdelijke huisvesting van de gemeentediensten (1,23) miljoen.

Géén NDC

Een opvallende afwezige in het meerjarenplan: de bouw van het nieuwe NDC - al dan niet in park Tempelhof. “We willen samen – oppositie, meerderheid én de burger – naar een gedragen plan gaan. We vermoeden dat nog tussen de vijf en zeven jaar zal duren”, aldus Bart Craane.

N-VA, een hevige voorstander van de plannen van het NDC, reageert teleurgesteld. “Wij blijven voorstander van het huidige project”, zegt Ben Bols. “Het NDC zit trouwens ook nog in proces bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Nu zien we dat er tijdelijke oplossingen worden uitgewerkt die veel geld kosten, terwijl we het nieuwe gebouw al klaar had kunnen zijn. Bovendien betrekt het gemeentebestuur ons in een werkgroep, waar we kunnen luisteren. Al merken we dat onze oplossingen en voorstellen maar bladvulling zijn. We voelen ons totaal niet serieus genomen in de werkgroep.”

Investeringen voor 2020

• De investeringen die voor 2020 op de planning zijn, zijn er een tachtigtal. De belangrijkste zijn : het vaststellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan ontsluiting, fietspad Lilse Dijk, investeringen in sportclusters Hemelrijk en Leetereind, wegen-en rioleringswerken Kapelstraat & Schransdriesstraat, wegen-en rioleringswerken Pastoriestraat & Abdijstraat, een gezonde werkplek, politie en brandweer, (digitale ) dienstverlening en het starten van een actieplan duurzaamheid.

Slecht plan

Oppositiepartij N-VA wordt niet warm van het meerjarenplan. “Wat krijgt de burger terug voor de belastingverhoging van 4,5 miljoen? Eigenlijk niets. “Voorzichtigheid is goed, maar belastingen verhogen, gewoon om geld over te hebben om vrij uit te geven, dat is totaal een foute keuze”, zegt Bart Smans, “Ik word hier boos van, zeker als je weet hoe hard we zes jaar hebben gewerkt om de belasting te verlagen.”