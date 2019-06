Basisschool Triangel houdt slotshow van antipestschooljaar Toon Verheijen

28 juni 2019

00u13 0

De school Triangel in Vlimmeren heeft het schooljaar afgesloten met een KiVaslotshow. KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk . “We vierden dat alle kinderen weer een heel schooljaar meegewerkt hadden aan een school waar pesten bespreekbaar is en waar we proberen om conflicten en pesterijen op een goed manier op te lossen”, zegt directeur Bjorn Loyens. “Na onze slotshow van de rodeneuzenactie bleek dat er nog meer kinderen waren die graag hun talent op een podium wilden tonen. Daarom werd er beslist om alle kinderen opnieuw de kans te geven om deel te nemen aan een talentenshow. Er werd gedanst, geturnd en aan karate gedaan. Enkele kinderen vertelden een KiVa-verhaal van het afgelopen schooljaar. Daarmee toonden ze aan dat er in onze school een mentaliteitsverandering plaatsvindt bij de kinderen. Hopelijk kunnen we dit de volgende jaren nog versterken en ook doortrekken naar de ouders. De voormiddag werd afgesloten met ons KiValied en bijhorende dans en samen met de kleuters van onze school werden er KiVAbellen geblazen dat het een lieve lust was. Een mooi einde van een goed KiVajaar.”