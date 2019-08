Bart Smans zamelt 2.700 euro in voor goed doel Toon Verheijen

13 augustus 2019

Gemeenteraadslid Bart Smans (N-VA) heeft samen met enkele collega’s uit het Vlaams Parlement de Dodentocht gewandeld voor het goede doel. Ze zamelden 2.700 euro in voor VZW Ontrafel, een begeleiding- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen. “Het was voor mij een moeilijke editie, maar als je achteraf dat bedrag ziet dat we bij elkaar stapten, was het alles meer dan waard,” zegt Bart Smans. “Ontrafel VZW is een begeleidings- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen, specifiek rond de thema’s verlies, rouw, trauma, emotionele pijn en groeiprocessen. Zij helpen onder meer bij het verlies aan contact met één ouder, een mama of papa die uit het leven stapt, ziekte of handicap, getuige of slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. Bij elke vraag wordt samen met de therapeut bekeken hoeveel de jongere/ouder zelf kan betalen en hoeveel de bijdrage vanuit hun hulpfonds bedraagt. Zo hielpen zij afgelopen jaren meer dan 250 kinderen, ze zullen deze centen dus goed kunnen gebruiken.”

Het was voor Bart Smans best een stevige Dodentocht. “Het is de derde die we voor het goede doel wandelden, maar deze vijftigste editie was het pittigst. De ploeg viel door de blessures ook uit elkaar. We konden niet samen over de streep wandelen zoals andere jaren, maar stapten uiteindelijk allemaal wel uit.”