Auto van 18-jarige belandt in gracht: bestuurder gewond JVN

23 mei 2019

Een 18-jarige bestuurder is woensdagavond rond 19.20 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op Zilvereind in Beerse. De bestuurder, P.S. uit Beerse, verloor de controle over het stuur van zijn wagen. De auto belandde in de gracht en botste daar tegen een stenen duiker. De bestuurder kon zelf uit zijn auto kruipen. Hij raakte lichtgewond.