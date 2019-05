Auto in gracht aan Zilvereind Jef Van Nooten

25 mei 2019

22u40 0

Aan Zilvereind in Vlimmeren (Beerse) is zaterdagavond een auto in de gracht terecht gekomen. De bestuurster van de wagen werd onwel achter het stuur. Ze verloor daardoor de controle over de auto en belandde rechts van de weg in een gracht. De brandweer werd opgeroepen voor een ongeval met geknelde, maar bij aankomst bleek de bestuurster toch niet gekneld te zitten. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht.