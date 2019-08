Atletiekclub Beerse wil na 35 jaar stoppen na onenigheid met gemeente Toon Verheijen

28 augustus 2019

14u46 9 Beerse Atletiekclub Beerse (ACB) heeft zijn 90 leden een e-mail gestuurd met de boodschap dat de club er in zijn huidige vorm na 35 jaar mee ophoudt. Als reden geeft de club een aanhoudende onenigheid aan met de sportdienst van Beerse. Schepen Rommy Swinnen (CDE-Vlim.be) hoopt eerstdaags nog met de club rond de tafel te kunnen zitten om het nakende stopzetten te voorkomen. Bij de leden kwam het nieuws als een verrassing.

ACB Beerse telde op het einde van het vorige atletiekjaar net geen 90 leden. De club is al 35 jaar actief in de gemeente, maar enkele dagen geleden kregen de leden een e-mail vanuit het bestuur met een niet te verstane boodschap. “Tot onze spijt moeten we u hierbij meedelen dat atletiekclub ACB stopgezet en ontbonden zal worden in de huidige vorm. We hadden dit graag anders gezien, maar de samenwerking met de sportdienst is jammer genoeg onmogelijk geworden. Op elke mogelijke manier wordt ons doel om op sportief vlak te groeien al jaren afgeremd. Zelfs een vriendelijke vraag om ons een overzicht te bezorgen van de do’s and don’ts blijft tot op heden onbeantwoord.”

Het punt van discussie zou de bouw zijn van een extra opvangruimte. “Na meerdere pogingen om toch tot een oplossing te komen, werd bij de vijfde poging zelfs een eerdere beslissing opnieuw verworpen”, gaat het in de e-mail verder. “Ik citeer hierbij: “Er kan dus uitvoering gegeven worden aan de plaatsing van de voorgestelde blokhut op plaats C ….” Dit bleek uiteindelijk toch niet zo, want tijdens het vijfde overleg kwam de sportdienst alweer terug op deze beslissing en werd dit slechts een advies wat nog uitgewerkt, aangevraagd en goedgekeurd dient te worden. U begrijpt dat het op deze destructieve manier onmogelijk is geworden om een bloeiende atletiekclub te blijven runnen. Na al deze overlegpogingen met de sportdienst, waarbij we ons tevergeefs bleven aanpassen, is door het bestuur besloten de boeken na 35 mooie jaren dicht te doen.”

Overleg

Schepen van sport Rommy Swinnen (CDE-Vlim.be) bevestigt het nieuws, maar hoopt eerstdaags nog met de club rond de tafel te kunnen zitten om alsnog tot een oplossing te komen. “Het is een historie die al jaren aansleept en nog dateert vanuit de vorige legislatuur. Er zijn verschillende voorstellen gedaan, maar het kwam nooit tot een compromis”, zegt Rommy Swinnen. “Wij hebben de e-mail ondertussen ook gezien. Ik hoop dat we er na een goed gesprek kunnen uitkomen. Daarom wil ik voorlopig ook niet te veel kwijt over de zaak.”

Verrassing

Ook bij de leden of de ouders van de leden kwam de e-mail vanuit het bestuur als een verrassing. “Vooral omdat we er tot nu toe niets over hadden opgevangen”, klinkt het bij een van de ouders van een lid. “Onze zoon keek er ook naar uit om in september weer te starten. Nu is het jammer genoeg bang afwachten of er nog een oplossing komt en anders zullen we naar een alternatief moeten uitkijken.” De club kregen we op geen enkele manier te pakken voor een reactie.

Ook de oppositie kreeg ondertussen de e-mail in handen. “Vier jaar geleden heeft de gemeente met toenmalig schepen van Sport Hans Cornelis (N-VA) nog een mooie investering gedaan met een sintelpiste”, zegt Bart Smans (N-VA). “Nu laat de club weten dat ze, vanwege onenigheid met de sportdienst, ermee wil stoppen en dat zo dus negentig leden zomaar in de kou komen te staan. Het kan toch niet dat de moeder der sporten in een gemeente met 18.000 mensen geen plaats meer kan hebben? Wij hopen dan ook dat de club en de gemeente tot een oplossing komen.”