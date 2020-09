Ann (50) bedankt alle bezoekers van haar boekenruilkast met een leuke attentie: “Het is een succes. Dagelijks worden er boeken geruild, geleend en gebracht” Wouter Demuynck

20 september 2020

12u35 0 Beerse Zaterdag stonden, tijdens de Dag van de Minibieb, alle boekenruilkasten in de kijker. Ann Van Olmen (50) uit Vlimmeren (Beerse) bedankte daarom alle bezoekers van haar boekenruilkast met een leuke attentie.

Als fervente lezer installeerde Ann Van Olmen enkele weken geleden een minibieb voor haar huis op Zilvereind in Vlimmeren. “Het is echt een succes. Dagelijks worden er boeken geruild, geleend en gebracht. Ook heb ik een aanbod in kinderboeken. Zo hoop ik de kindjes te bereiken en aan te moedigen om te lezen”, vertelt Ann.

Tijdens de Dag van de Minibieb had Ann een speciale attentie voor haar bezoekers. Zij kregen allemaal een zelfgemaakte bladwijzer in origami.