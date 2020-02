Amfibiepoelen moeten voor meer leven zorgen in de Laakvallei Toon Verheijen

17 februari 2020

14u38 1 Beerse De Laakvallei in Beerse kreeg de voorbije weken twee extra amfibiempoelen. De bedoeling is dat extra amfibieën hun weg vinden naar de nieuwe habitat. Onder meer de kamsalamander moet er zich gaan thuisvoelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf een investeringssubsdie Natuur voor de uitvoering van de werken.

In 2008 kocht Kempens Landschap, in samenwerking met het lokaal bestuur Beerse, zo’n acht hectare gronden in de Laakvallei aan. Sindsdien werden al heel wat werken uitgevoerd zoals het kappen van populieren en het heraanplanten met ander loofhout. Hierdoor ontwikkelt het gebied zich stilaan tot een wilgen- en elzenbroekbos. In 2018 werd er een wandelpad aangelegd dwars door het gebied.

Opwaardering

De voorbije maand werd de Laakvallei ook op ecologisch gebied opgewaardeerd met twee amfibiepoelen. ANB gaf daarvoor een subsidie van zo’n 45.000 euro. Er werd ook een afwateringsgracht aangelegd. “Zo zal vanaf nu de waterhuishouding in het gebied kunnen geregeld worden en zich herstellen. Onder andere de kamsalamander, een Europees beschermde soort, vaart wel bij al deze inrichtingswerken”, zegt deputé Jan De Haes (N-VA).

Vleermuizen

Ook de gemeente is blij met dit extra stukje groen. “In 2018 werd de Laakvallei toegankelijk voor wandelaars door de aanleg van een wandelpad. Nu is het gebied ook verder ecologisch opgewaardeerd. Zo vormt de Laakvallei stilaan een waardevol stukje groen in onze gemeente. Met wat nog rest van de investeringssubsidie zal de gemeente ook enkele vleermuisbunkers aan het gemeentehuis herinrichten”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vim.be).