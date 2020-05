Alle inwoners krijgen bon van 25 euro na coronacrisis: “Lokaal kopen is meer dan ooit belangrijk” Toon Verheijen

07 mei 2020

21u31 20 Beerse De gemeente Beerse trekt een budget van 700.000 euro uit om particulieren, lokale handelaars en horeca te ondersteunen tijdens en vooral na de coronacrisis. Via een werkgroep is de gemeenteraad erg nauw betrokken bij de uitwerking van die initiatieven. De campagne ‘Check Lokaal’ is daar een van.

“Soms mis je pas iets als het er niet meer is”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Dat hebben we de voorbije weken wel gemerkt. De straten en het kerkplein liggen er verlaten bij. De winkels zijn gesloten. En ondanks het prachtige weer is er geen kat op de anders volle terrassen. Maar wat na de coronacrisis? Daar heeft onze gemeenteraad zich over gebogen. Daarbij stelden ze een budget van 700.000 euro ter beschikking van diverse initiatieven om lokale ondernemers en inwoners te ondersteunen. Via een werkgroep is de gemeenteraad erg nauw betrokken bij de uitwerking van die initiatieven.”

25 euro

De opvallendste campagne moet ‘Check Lokaal’ worden. Alle inwoners, jong en oud, ontvangen van het lokaal bestuur Beerse 25 euro aan shoptegoed dat ze mogen spenderen bij ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en die zich inschreven hebben voor de campagne. “Over hoe en wanneer de bonnen verdeeld worden, zullen we nog communiceren. Zeker is wel dat de bonnen pas kunnen worden ingeleverd als alle handelaars weer open kunnen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “De naam ‘Check Lokaal’ verwijst niet alleen naar de waardebon of cheque die de inwoner lokaal mag spenderen, maar wil inwoners ook graag bewust maken van het belang van lokale handel. Steek de lokale handelaars een hart onder de riem en check altijd eerst het lokale aanbod voor je verder zoekt.”

Inschrijven

De gemeente legt wel enkele voorwaarden op. Handelaars die mogen deelnemen moeten ten eerste producten of diensten leveren aan particulieren. Daarbij moeten ze een aanzienlijk omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Nachtwinkels en supermarkten vallen daar bijvoorbeeld dus niet onder.

De handelaars kunnen ten laatste op zondag 31 mei 2020 inschrijven via http://www.beerse.be/inschrijvenchecklokaal. Alle inschrijvingen worden aan de hand van de criteria beoordeeld. De ondernemingen die geselecteerd worden, ontvangen half juni alle praktische informatie en campagnemateriaal zoals een raamsticker.