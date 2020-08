Alex Agnew trapt coronaproof cultuuraanbod af in Beerse: “Programma alleen digitaal en publicatie pas vanaf één maand voor de geplande datum” Toon Verheijen

19 augustus 2020

11u04 0 Beerse De Vrijetijdsdienst Vaart zorgt voor het seizoen 2020-2021 toch voor een – coronaproof – cultuuraanbod. Helemaal vast ligt het niet door de wisselende coronamaatregelen en daardoor zal het aanbod telkens maar een maand op voorhand en dan vooral digitaal bekendgemaakt worden. Alex Agnew bijt de spits af op 11 september.

De Vrijetijdsdienst Vaart had in het voorjaar alles in het werk gesteld om tegen mei het volledige seizoensprogramma in de brievenbussen te doen belanden, maar nog tijdens de opmaak van het programma in maart brak de coronacrisis uit en ging ons land in lockdown. “Het was toen al wel duidelijk dat we ons podiumprogramma niet konden behouden”, zegt schepen van Vaart Stefan Poortmans (BEERSEplus). “Niet alleen door de afstandsmaatregelen en de beperkte capaciteit van de zaal, maar ook omdat heel wat artiesten zelf beslisten hun productie op te schuiven. En door de beperkte capaciteit van de zaal zouden we ook minder tickets kunnen aanbieden en zouden sommige voorstellingen verlieslatend zijn.”

Coronaproof

Maar toch wil Vaart dit seizoen nog een cultuuraanbod brengen. “Voor zover de evolutie van de cijfers het toelaat, zullen we nog voor een aanbod zorgen”, zegt Poortmans. “Alle voorstellingen zullen volledig coronaproof zijn. Handgel voor alle bezoekers, mondmaskers zijn verplicht en er zijn verschillende in- en uitgangen. De capaciteit van de zaal is sterk verminderd waardoor de afstand tussen de bubbels bewaard kan blijven. De bar van ’t Heilaar zal ook gesloten blijven.”’

Reserveren

Omdat het op voorhand moeilijk in te schatten is welke maatregelen er nog zullen gelden of extra opgelegd worden, worden de voorstellingen slechts één maand op voorhand aangekondigd en dat zal voornamelijk via de digitale mediakanalen gebeuren. Je kan ook inschrijven op de nieuwsbrief via www.uitinbeerse.be/vaartnieuwsbrief of @vaartbeerse volgen op Facebook en Instagram. De eerste voorstelling staat gepland op vrijdag 11 september. Dan brengt Alex Agnew zijn nieuwste voorstelling ‘Be careful what you wish for’. Tickets kosten 35 euro en zijn te koop vanaf vrijdag 21 augustus om 9 uur via www.vaartwebshop.be of tel. 014 600 770. Max. 10 tickets per aankoop.