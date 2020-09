Aannemer start op 14 september met wegenwerken Toon Verheijen

11 september 2020

Een aannemer start op maandag 14 september met wegenwerken in de Moerstraat, Oosteneinde en de Steenbakkersdam. Oosteneinde en de Moerstraat worden afgesloten voor het doorgaand verkeer. Enkel uitgezonderd plaatselijk verkeer is toegestaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Steenbakkersdam, Merksplasseweg, Steenweg op Beerse, Steenweg op Turnhout.