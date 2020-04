Aanleg amfibietunnels Antwerpseweg start op 4 mei Toon Verheijen

22 april 2020

16u04 0 Beerse Een aannemer start op 4 mei met de aanleg van enkele amfibitunnels onder de Antwerpseweg. Daardoor zal er een maand lang slechts verkeer mogelijk zijn in één rijrichting. Het verkeer richting Turnhout zal moeten omrijden via de E34.

De werken hadden normaal gezien in maart al moeten starten, maar werden door de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld. De tunnels zijn vooral bedoeld voor de kamsalamander, een Europees beschermde diersoort. Die heeft zijn stek gevonden in de vele waterplassen in het natuurgebied Het Blak en Schrieken-Visbeek. Ook de poel- en de heikikker vertoeven er graag. Specifiek voor de kamsalamander herbergt de Antwerpse Noorderkempen de belangrijkste concentraties van vindplaatsen in Vlaanderen.

Veilige oversteek

Om de amfibieën meer kans te geven veilig de oversteek te doen, worden er tussen de Nieuwe Dreef en de Klampovenstraat vijf tunnels aangelegd. Om de dieren naar de tunnels te geleiden worden in de bermen ook geleidingsschermen geplaatst over een totale afstand van 2,2 km.

De werken starten op maandag 4 mei en zullen ongeveer een maand duren. Om de hinder voor het verkeer te beperken wordt er in twee fases gewerkt, zodat er op de Antwerpseweg steeds verkeer in één richting mogelijk blijft. Verkeer vanuit Beerse-centrum richting Vlimmeren zal steeds doorgang behouden. Verkeer in de richting van Turnhout wordt omgeleid langs de E34. Het kruispunt van de Antwerpseweg met de Nieuwe Dreef blijft steeds open tijdens de werken.