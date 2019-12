855.000 keer bedankt, beste lezers uit Beerse! Toon Verheijen

30 december 2019

18u14 0 Beerse Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u, beste lezer uit Beerse, flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Hoogstraten zijn meer dan 855.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

De verhalen waren helaas niet altijd even aangenaam en prettig om te lezen, want zo was er dit jaar het overlijden van de 14-jarige Stacey na een verkeersongeval. Een verhaal dat iedereen beroerde in de gemeente en zelfs daarbuiten.

Daarnaast was er ook de opening van het fastfoodrestaurant Mc Donald’s. Een verhaal dat daarna wel wat negatieve kantjes kreeg door toenemend sluipverkeer in de Heibergstraat. De cijfers die Het Laatste Nieuws bekendmaakte over de snelheidscontroles in de zone 30 in Vlimmeren deed ook wel wat stof opwaaien.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.