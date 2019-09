“We hopen echt dat de sportdienst onze leden een mooi alternatief kan bieden” Atletiekclub Beerse reageert enigszins verbitterd op stopzetten werking Toon Verheijen

03 september 2019

20u00 4 Beerse Het bestuur van Atletiekclub Beerse reageert voor het eerst op het stopzetten van hun werking na 35 jaar na een aanslepende onenigheid met de sportdienst van de gemeente. “De plaatsing van de hoogspringstand was de druppel die alles deed overlopen. We hopen echt dat de sportdienst voor onze leden een alternatief kan bieden. Wij zullen in elk geval onze spullen schenken aan kleinere sportclubs.” Maar uit de rest van de reactie blijkt toch vooral verbittering. Een monoloog.

Het sloeg toch een beetje als een bom in in sportief Beerse. Atletiekclub Beerse stuurde eind augustus een e-mail naar alle leden waarin het bekendmaakte dat het na 35 jaar de werking volledig stopzette. De club zweeg tot hiertoe in alle talen, maar wil nu toch reageren. “De plaatsing van de hoogspringstand was niet de oorzaak van het einde van onze club, maar het was wel de druppel die de emmer deed overlopen”, klinkt het bij het bestuur. Wij hebben als club 35 jaar bestaan en in al deze tijd is er slechts één constante geweest in het verhaal: continu hebben we op onze blote knieën moeten smeken bij de sportdienst om onze accommodatie te verbeteren en vaak was dat tevergeefs. Het is gemakkelijk om met de vinger te wijzen, maar voor ons is er niemand ‘schuldig’. De enige schuldige is het systeem. Een systeem waar het volgens ons draait om prestige en connecties. Jammer genoeg is het voor enkele geëngageerden die het wel goed menen moeilijk om deze muur te slopen.”

Doneren

De club hoopt wel op een oplossing voor de leden. “We hopen echt dat het gemeentebestuur samen met de sportdienst een mooi alternatief kan aanbieden aan onze leden zodat ze hun sportieve activiteiten kunnen verderzetten. Maar dat zal dus zonder ons zijn, want wij hebben geen zin meer in een soortgelijk verloop. We hebben de stopzetting besproken met de schepen van sport in een deugddoend gesprek. Ze begreep onze problematiek en beaamde ze ook. We hebben de schepen in dit gesprek ook gezegd dat we materiaal zullen doneren aan kleinere sportclubs en verenigingen. Daar waren ze tevreden mee.”

Brok geschiedenis

De club benadrukt ook dat de beslissing niet met plezier is genomen. “Laat ons terugkijken naar de voorbije 35 jaar”, klinkt het. “Dat verklaart niet alleen onze beslissing, maar we willen toekomstige vrijwilligers ook waarschuwen in wat voor een mallemolen ze dreigen terecht te komen. Want één ding is echt wel nodig: gemeentelijke steun om een bloeiende vereniging te waarborgen. En dat moet niet onmiddellijk financiële steun zijn, maar vooral administratief en organisatorisch. Een deugddoend schouderklopje waarbij initiatieven om te groeien en te verbeteren gewaardeerd worden.”

Terugblik

ACB besluit haar verhaal met een overzicht van de geschiedenis.

1. “Wij zijn 35 jaar geleden als bloeiende atletiekclub gestart, de All Rounders, met een volledige accommodatie inclusief tribune op Lentezon. Dat was voor ons een droomstart, maar in 1996 moest onze accommodatie wijken voor twee extra voetbalvelden. Er werd ons een degelijk alternatief beloofd met een Finse piste en een kleine oefenpiste met alle disciplines er midden in. Wat kregen we ? Een autoparking en een miezerig verlicht terrein zonder afsluiting aan de Antwerpsesteenweg.

2. “Na negen jaar aandringen eindelijk een lichtpunt: een Finse piste in 2005, maar onze parkingatletiek zoals verspringen en kogelstoten op de parking bleef bestaan. Maar het begin was er en we kregen terug moed om verder te strijden. Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen hadden we dan maar op eigen initiatief nadars en linten geplaatst om de auto’s op veilige afstand te houden wat op zijn beurt natuurlijk conflicten gaf met automobilisten.”

3. “In 2015 kregen we dan het heuglijke nieuws dat er geïnvesteerd ging worden in een degelijke accommodatie : een sprintstrook, kogel- en verspringbak te midden van een keurig en veilige omheining. Om deze investering compleet te maken, heeft het ACB bestuur toen ook het initiatief genomen om met de boogschutters rond tafel te gaan zitten in verband met het delen van hun lokaal, dat grenst aan het terrein. Dit voorstel werd goed ontvangen en er werd voor hen gezorgd voor een mooie compensatie voor hun welwillendheid: namelijk een nieuwe ingang en een mooie verharde oprit en groot terras. Op het moment dat al deze werkzaamheden waren afgerond en het seizoen kon starten, trokken de schutters zich jammer genoeg terug en dit MET de steun van de sportdienst. De sportfunctionaris kwam niet tussen. Opnieuw een verhaal van prestige en/of vriendjespolitiek ?

4. Maar 19 jaar hadden we terug een accommodatie tot onzer beschikking, dus de moed zit er weer in en we gingen door. Nu in 2019 wilden we onze accommodatie uit eigen initiatief een beetje uitbreiden met een volwaardige hoogspringstand. Opnieuw komen de schutters, gesteund door de sportdienst in opstand. Na zes maanden overleg kregen we de toestemming van de sportfunctionaris, waarna deze zijn woorden opnieuw terugtrok met het gekende gevolg. U begrijpt dat het op zulk een destructieve manier voor ons als vrijwilligers onmogelijk is om een bloeiende atletiekclub van een 100-tal kinderen te blijven runnen. Na al deze overlegpogingen met de sportdienst, waarbij we ons tevergeefs bleven aanpassen, is door het bestuur besloten de boeken na toch 35 mooie jaren dicht te doen.”