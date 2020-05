‘t Klaverblad organiseert virtuele biertastings: “Bierfans onbekendere bieren leren kennen” Toon Verheijen

16 mei 2020

21u58 0 Beerse Philippe Van Sande van drankenhandel ’t Klaverblad in Beerse organiseert voortaan virtuele biertastings. Garage Beer passeerde al de revue, binnenkort komen brouwerij Het Nest en thuisbrouwerij Florik aan de beurt. “Vooral de kleine misschien ietwat onbekendere bieren willen we steunen”, zegt Philippe Van Sande.

Drankenhandel ’t Klaverblad in Beerse organiseerde in het verleden al wel eens whiskytastings met succes. Maar ook bier is een passie van zaakvoerder Philippe Van Sande en dan kunnen uiteraard biertastings niet ontbreken. “Het leek ons de ideale moment wel om zoiets te organiseren”, zegt Philippe. “Mensen zitten toch thuis en wat is er beter als een fris biertje te kunnen drinken thuis op je eigen terras. En voor de liefhebbers is het leuk om iets nieuws te leren kennen. Op 22 mei is het Brouwerij Het Nest en op 5 juni thuisbrouwerij Florik uit Wechelderzande. Twee lokale brouwerijen die we graag steunen. Niet iedereen kent die bieren en dat maakt het net iets leuker om te doen.”

Pakket

Er wordt van elke brouwerij een pakketje samengesteld met de bieren.Wanneer je een pakketje koopt krijg je een inlogcode om de bierbeleving mee te maken. Tijdens de sessie krijg je de kans om aan de brouwers vragen te stellen. Alle info kan je hier vinden.