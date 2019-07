‘De Metallo’ viert honderste verjaardag met unieke expo in oude directeurswoning Toon Verheijen

16 juli 2019

13u42 0 Beerse Eind dit jaar is het exact honderd jaar geleden dat La Metallo Chimique werd opgericht. Tien decennia later geldt het bedrijf nog altijd als één van de belangrijkste werkgevers in Beerse afgezien van Janssen Pharmaceutica. Metallo Chimique groeide uit tot wereldspeler in het gebied van recyclage van non-ferro metalen. De expo vindt plaats in de voormalige directeurswoning van de fabriek uit 1927.

Metallo Belgium werd op 10 november 1919 boven de doopvont gehouden. Op die dag werd de oprichtingsakte ondertekend van wat toen ‘La Metallo-Chimique’ heette. Het bedrijf probeerde naam te maken in het recycleren van metalen. De eerste jaren verwerkte het al een brede waaier aan grondstoffen zoals koperen broeksknopen, gieterij en fabricagedraaisels. Midden jaren ’60 ontwikkelde het bedrijf een procedé voor het recycleren van koper, tin en lood uit bepaalde grondstoffen. Anno 2019 is Metallo een wereldspeler geworden in het recycleren en raffineren van non-ferro (alles behalve ijzer dus, red) materialen. In de jaren ’90 kreeg de Belgische vestiging in Beerse een broertje in Spanje, Metallo Spain waar ze voornamelijk zwart koper maken.

Eerste product

Metallo Chimique telt ondertussen 450 werknemers in België en . Hoeveel dat er in de beginjaren waren, is niet helemaal duidelijk. Maar vast staat wel dat de productie van het bedrijf in een eeuw geschiedenis is geëxplodeerd. “Het eerste product dat we maakten, was kopersulfaat”, zegt huidig CEO Dirk Vandenberghe. “Dat was een meststof die werd gebruikt in de landbouwindustrie. Maandelijks was dat toch goed voor 600 ton. Daarna kwamen inderdaad de koperen broeksknopen en gieterijresten erbij. Op dit moment verwerken we in onze vestigingen – ook die in Spanje – alles samen niet minder dan 350.000 ton aan materialen.”

Pionier

Metallo Chimique veranderde in de jaren ’70 het geweer van schouder. Het richtte zich volledig op het verwerken van wat secundaire grondstoffen worden genoemd, zeg maar schroot en andere afvalstromen van metalen. Daarmee is het ondertussen de grootste producent geworden van gerecycleerd tin dat gebruikt wordt als soldeermiddel in de elektronica-industrie en voor vertind blik dat dan weer gebruikt wordt in de voedingsindustrie. Ondertussen is het bedrijf er ook in geslaagd om nagenoeg geen afval meer te produceren. “We hebben een installatie ontwikkeld die eindslak, dat is een bijproduct van metaalverwerking, kan omzetten naar synthetische mineralen. Die kunnen dan weer gebruikt worden als grondstof voor bouwmaterialen zoals tegels of voor tuinmeubilair”, zegt Dirk Vandenberghe. De andere verwerkte producten komen terug als geraffineerd koper, tin, lood, nikkelsulfaatoplossingen, zinkoxiden, metaalslib of mineralen.

Expo

De expo voor de honderdste verjaardag vindt plaats in de oude directeurswoning uit 1927 in de Vaartstraat 65 en dat tot 28 september. De openingsuren zijn op vrijdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur. De toegang is gratis.