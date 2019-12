“Cruciaal proefproject voor groene energie”: Janssen Pharmaceutica haalt warmte van 2,4 kilometer onder de grond Ewoud Meeusen

05 december 2019

14u10 0 Beerse Vlaams minister-president Jan Jambon heeft donderdagvoormiddag de eerste diepe geothermische boringen in België op bedrijfsbodem van start laten gaan. Het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse zorgde voor de primeur met steun van de Europa en de Vlaamse regering: “Deze investering is cruciaal voor de toekomst van de groene energie in Vlaanderen”, aldus Jambon.

Op 5 december omstreeks half 11 trokken Vlaams minister-president Jambon en CEO van Janssen Pharmaceutica Stef Heylen samen aan de hendel om de geothermische boringen van start te laten gaan. Die pompen warm water met een temperatuur van meer dan 85° Celsius op. Dat gebeurt op een diepte van 2,4 kilometer in de aarde. Die innovatieve groene energie zou zeer effectief moeten zijn omdat de aardwarmte in tegenstelling tot wind of zon constant is. Zo zou het bedrijf tegen 2021 30 procent van zijn CO2-uitstoot reduceren. Op jaarbasis komt dat neer op een besparing van 15.900 ton CO2.

Het bedrijf met sites in Beerse, Geel, Olen, Merksem en La Louvière met meer dan 5.000 medewerkers houdt zich in de kern bezig met het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen, maar wil dat op verantwoorde wijze doen: “Ons energieverbruik is op de campus van Beerse zo groot als de stad Turnhout. We willen onze grootste site van Janssen Pharmaceutica groen maken”, vertelt CEO Heylen.

Innovatie

Voor de Vlaamse regering is het project een unieke opportuniteit om de nieuwe energiebron te testen: “We investeren niet om Janssen van warmte te voorzien, maar om te leren uit dit proefproject. Hier kan onderzocht worden of de diepe geothermische boringen efficiënt en economisch rendabel zijn. Op die manier zou Janssen een belangrijk voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven op het vlak van groene energie”, zegt Jambon.

Janssen Pharmaceutica wil een toonbeeld zijn van durf en innovatie, ook op vlak van de klimaatomwenteling: “We zijn een stuk ambitieuzer dan de Vlaamse en Belgische regering. Bedrijven in Duitsland en IJsland hebben al aangetoond dat geothermische energie duurzaam en onuitputtelijk is. Daarnaast zal in 2020 nagenoeg al onze elektriciteit afkomstig zijn van een off-shorewindpark op de Noordzee. Als industrie zijn wij dus geen deel van het probleem zoals vele mensen denken, maar een deel van de oplossing”, zegt Heylen.

Onuitputtelijk

Het farmabedrijf wil het uithangbord zijn van de ‘green chemistry’, waarvan hun geothermisch project de kers op de taart is. De nieuwe boortoren en het warmteproces werden uitgebreid voorgesteld aan Jambon bij een rondleiding op de werf: “De geautomatiseerde boortoren pompt water uit één van de twee boorputten die zich op zeven meter van elkaar bevinden. Het water is enkel transporteur van de warmte. Nadien wordt het water terug langs de andere boorput in de aarde geïnjecteerd, waardoor het een onuitputtelijk proces is”, vertelt projectleider Marijke Anthuenis.

De Kempische bodem is uiterst geschikt voor geothermische boringen: “Op 2,4 kilometer diepte stroomt het water hier vrij in een poreuze ondergrond dankzij oude inactieve breukzones”, zegt Anthuenis. De geothermische boringen kunnen wel bevingen veroorzaken, zoals al het geval was bij de boringen door het Vlaams wetenschappelijk centrum VITO: “De kans bij ons is veel kleiner omdat we een kilometer hoger boren, waardoor de druk lager is”, stelt Anthuenis gerust.

40 miljoen

Janssen Pharmaceutica is het eerste bedrijf dat inzet op diepe geothermische boringen. Daarvoor kon het rekenen op financiële steun. De totale kost van het project bedraagt 40 miljoen euro. Voor het grootste deel van de kosten deed Janssen een beroep op moederbedrijf Johnson & Johnson, waartoe het farmaceutisch bedrijf behoort. Het Vlaamse Energie Agentschap pompte 6 miljoen in het bedrijf. Ook het Agentschap Innoveren en ondernemen besteedde 2 miljoen euro aan het project, van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling ontving Janssen 1,5 miljoen euro: “Zonder die financiële hulp hadden we de geothermische boringen niet kunnen uitvoeren”, zegt Heylen.