Zwembad blijft twee weken langer dicht door legionella Bart Huysentruyt

01 november 2019

09u37 0 Beernem Het zwembad in Beernem, sinds maandag gesloten door een hoge concentratie van de legionellabacterie, blijft nog zeker twee weken dicht. De concentratie blijft te hoog en het is wachten op de resultaten na warmwaterspoelingen.

De bacterie komt wel vaker voor in zwembaden, maar in Beernem is de concentratie te hoog. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de zwemmers. Ondertussen werden de leidingen gespoeld met water van meer dan 60 graden Celsius, maar de gemeente moet nog wachten op resultaten van de genomen stalen. Daarom blijft het zwembad nog zeker twee weken gesloten.

Volgens de burgemeester Jos Sypré (CD&V) is het niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat het zwembad kampt met problemen. “Het nadeel is dat ons zwembad verouderd is. In de leidingen is heel wat kalkvorming, we zijn dus vatbaarder voor bacteriën”, zegt Sypré. In december zal het dossier voor het nieuwe zwembad ter goedkeuring voorkomen op de gemeenteraad. “Het is de bedoeling dat we binnen de twee jaar een nieuw zwembad hebben. We houden het oude gewoon nog open tot het nieuwe zwembad er staat in sportpark Drogenbrood.”