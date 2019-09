Zware brand vernielt attributen straattheatergezelschap: “Veertien jaar werk is in vlammen opgegaan” Mathias Mariën

14u42 0 Beernem Een zware brand heeft afgelopen weekend bijna alle attributen van straattheatergezelschap ‘Kompanie Ofwel’ vernield. “Dit is een enorm zware klap. Veertien jaar werk is in rook opgegaan”, zucht Alex Verrecas.

Het vuur ontstond zaterdagochtend rond 7.30 uur in een loods langs de Knesselarestraat in Oedelem. De brandweer kon vermijden dat de volledige loods in vlammen opging, maar toch is de schade groot. Heel wat bouwmateriaal liep schade op, maar erger is dat zo goed als alle attributen van het straattheatergezelschap in vlammen opging. “We hebben zes verschillende acts die we momenteel gebruiken, maar daar blijft nu slechts één van over. Dit is een ramp”, zegt Alex Verrecas, samen met Johan Lemenu verantwoordelijke van Kompanie Ofwel. Volgens de brandweer ligt het opladen van een batterij van een elektrische bromfiets aan de oorzaak van de brand. “Ik had die sinds vrijdag laten opladen. Blijkbaar is er iets verkeerd gelopen”, zucht Verrecas. De komende tijd had het duo verschillende optredens gepland. Die gaan normaal gezien door, maar dan enkel met de overgebleven act. Over de verdere toekomst willen ze zich voorlopig niet uitspreken. “We zijn 14 jaar werk kwijt. We moeten eerst deze ellende verwerken en alles regelen met de verzekering. Hoe dan ook is dit een fikse mokerslag."