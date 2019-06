Zomerbar in Oedelemse velden opent hele zomer de deuren Mathias Mariën

28 juni 2019

17u50 0 Beernem Langs de Sijselestraat in Oedelem, vlak op de grens met Sijsele, opent zaterdag ‘zomerbar CoBar’.

In de bar staat genieten centraal. Behalve genieten van elkaars gezelschap, kunnen bezoekers ook genieten van heel wat lekkere cocktails én gerechtjes. Dat gaat van tapas, over wereldkeuken tot zelfs ribbetjes. Het mooie uitzicht over de Oedelemse velden krijg je er gratis bij. De zomerbar ligt ietwat verscholen achter een schuur, maar biedt wel heel wat mogelijkheden. De zomerbar is tot 31 augustus dagelijks open van 12 tot 22 uur. Alle info is terug te vinden op hun Facebookpagina ‘zomerbar CoBar’.