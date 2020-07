Whisky- en champagnedieven riskeren 2 jaar cel Siebe De Voogt

01 juli 2020

17u38 2 Beernem Twee Georgiërs riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen van 2 jaar voor verschillende winkeldiefstallen. Onder meer in Beernem probeerden ze aan de haal te gaan met zeven flessen champagne en twee flessen whisky.

Daviti G. werd op 18 februari op heterdaad betrapt door de politie in het Alvo DB Center in Beernem. Hij had zeven flessen champagne verstopt in een speciale jas met rekkers aan de binnenzijde om de gestolen waren op hun plaats te houden. De kompaan van G. werd buiten opgepakt. Zviad B. had twee flessen whisky in zijn broek verstopt. Het onderzoek wees uit dat de man in januari al vier whiskyflessen had gestolen in de Colruyt in Jette. G. sloeg in december vorig jaar al toe in Bree, waar hij flessen sterke drank buit maakte.

Beide mannen hadden volgens het parket contact met verdachten in een groot Mechels onderzoek naar winkeldiefstallen. “Ze maken misbruik van het asielrecht om warenhuizen af te schuimen en drank te stelen", stelde procureur Wendy Van Raepenbusch. Beide winkeldieven ontkenden echter deel uit te maken van een bende. Waarom ze precies in Beernem moesten zijn, is niet duidelijk. Aanvankelijk verklaarden de beklaagden onderweg te zijn naar een vriend. Dan zochten ze weer een plaats om te plassen. Uiteindelijk stelden ze in hun laatste woord op de zitting dat ze naar een verjaardagsfeest moesten en geen geld hadden om drank te kopen. Vonnis op 15 juli.