Westdijk in Beernem en Oostkamp krijgt nieuw wegdek Bart Huysentruyt

03 juni 2020

16u03 0 Beernem Vanaf maandag 8 juni pakt De Vlaamse Waterweg nv langs het kanaal Gent-Oostende 5,1 kilometer jaagpad aan in Beernem en Oostkamp om fietsers meer comfort te bieden.

In overleg met de gemeenten wordt de Westdijk grondig vernieuwd. De werken verlopen in twee fasen en als alles vlot gaat, is het jaagpad volledig klaar begin augustus. Gebruikers van het jaagpad moeten tijdens werken een omleiding volgen, tussen de twee werkfasen kan het jaagpad gebruikt worden.

Kostprijs van de werken bedraagt 337.500 euro. Ook de Vaartdijk langs het kanaal in Jabbeke en Oudenburg staat nog op de planning. Tijdens de werken kunnen fietsers en voetgangers een omleiding volgen in beide richtingen via de Halve Maanstraat (Beernem/Oostkamp), de Stuivenbergstraat (Oostkamp), de fietstunnel onder de sporen, de Gevaertsestraat, de Patersonstraat, de Sint-Godelievestraat, de Legeweg, de Meulestee (Oostkamp/Brugge) en de Baron Ruzettelaan.