Werkstraf voor gestresseerde handtassenverkoopster met losse handjes Jelle Houwen

11 juni 2019

13u58 0

Een vrouw die een winkel in Beernem uitbaat voor handtassen en damesspullen moet een werkstraf van 60 uren vervullen omdat ze twee vertegenwoordigster te lijf ging. L.W. ontving in haar bureau een van haar 60 consulenten die op feestjes haar producten aanprijzen. “Er ontstond een discussie en daarop heeft ze die vrouw naar buiten geduwd, over een zetel. Zij was een week werkonbekwaam. Een tweede slachtoffer greep ze naar de keel toen zij een portefeuille kwam terugbrengen naar de zaak. Wat nog erger is, is het feit dat wij dit via strafbemiddeling wilden afhandelen maar dat L.W. geen greintje schuldinzicht had. Integendeel: zij was het slachtoffer en schold de justitie-assistent zelfs de huid vol”, sprak de procureur. De advocaat van L.W. kadert de feiten. “Ze leidt een zeer druk leven en zat in een stressvolle periode. De feiten mochten niet gebeuren maar zijn eigen vrij banaal. We hebben intussen de slachtoffers voor 750 en 1.000 euro vergoed, wat erg royaal is.”