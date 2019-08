Werkmateriaal gestolen uit twee bestelwagens Siebe De Voogt

26 augustus 2019

16u56 1 Beernem In Oedelem vonden afgelopen weekend twee inbraken plaats in bestelwagens. Telkens werd werkmateriaal gestolen.

Een eerste feit vond plaats tussen vrijdagavond 17 uur en zaterdagmorgen 7.45 uur in de N. Fonteynestraat. Uit een bestelwagen bleek werkmateriaal te zijn verdwenen. Maandagmorgen liep bij de politie Het Houtsche nog een tweede melding binnen uit de Beverhoutsveldstraat. Daar drongen dieven ’s nachts binnen in nog een tweede bestelwagen. Ze kregen het voertuig op ongekende wijze open en namen opnieuw de vlucht met werkmateriaal. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide feiten.