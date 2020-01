Vzw Den Bunker mag EK-dorp in Oedelem organiseren Bart Huysentruyt

24 januari 2020

15u14 3 Beernem De vzw Den Bunker mag van de gemeente Beernem het EK-dorp voor de Rode Duivels organiseren op de markt van Oedelem. Dat is zopas bekendgemaakt.

Het Europees kampioenschap voetbal vindt deze zomer plaats in verschillende landen, maar niet in België. Alle wedstrijden van de Rode Duivels worden uitgezonden op een groot scherm op de markt van Oedelem. De vzw Den Bunker mag dat organiseren. Dat is beslist na een openbare aanbesteding. De vzw laat weten dat het de markt wil omtoveren tot een fanzone. “We zijn fier en trots dat we na het WK van 2018 en 2014 en het EK van 2016 opnieuw als organisator mogen optreden om de wedstrijden in goede banen te leiden”, zegt Goran Vanneste.

Er wordt samengewerkt met Café De Mitra, De Klimop, WDM Events en VVC Beernem. Het EK voetbal vindt plaats van 12 juni tot en met 12 juli. De openingsmatch wordt gespeeld in Rome, de finale in Londen. België zit in een groep met Denemarken, Finland en Rusland. De speeldata zijn op 13 juni om 21 uur, 18 juni om 18 uur en 22 juni om 21 uur. Ook de finale op zondag 12 juli is in Oedelem te volgen.