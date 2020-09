Vrouw komt met haar wagen tegen zijgevel van woning terecht Siebe De Voogt

16 september 2020

17u01 0 Beernem In de Sijselestraat in Oedelem is dinsdagavond een 27-jarige bestuurster uit Beernem met haar Volkswagen Golf betrokken geraakt in een ongeval.

De vrouw reed omstreeks 21.15 uur in de richting van Oedelem, toen ze in een lichte bocht de controle over haar stuur verloor. Ze raakte van de weg af en kwam tot stilstand tegen de zijgevel van een woning. De bestuurster raakte lichtgewond. Haar wagen werd getakeld.