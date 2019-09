Vrouw (60) raakt gewond bij val met elektrische fiets Siebe De Voogt

16u52 0 Beernem In de Oude Vaartstraat in Beernem is een 60-jarige vrouw uit Beernem dinsdagnamiddag ten val gekomen met haar elektrische fiets.

De dame reed rond 17 uur op het fietspad in de richting van de Parkstraat, toen ze in de een bocht de controle over haar stuur verloor. Ze schoof weg en kwam hard op het asfalt terecht. De fietsster werd uiteindelijk met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek.