Voorwaardelijke celstraf voor bezit en verspreiding van kinderporno “door cocaïnegebruik” Siebe De Voogt

15 november 2019

14u44 0 Beernem Een 37-jarige man uit Beernem heeft een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden gekregen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Een seksdate van K.V. stelde op een afspraakje vast dat de man een filmpje met een 14-jarige zat te bekijken. De Beernemnaar weet z’n probleem aan z’n cokeverslaving.

K.V. had in het voorjaar van 2018 een seksdate gepland met een man uit het Antwerpse. Bij z’n aankomst zag hij op de televisie van de Beernemnaar een filmpje spelen, waarin een 14-jarig meisje seks had met een man. De Antwerpenaar ging meteen klacht indienen bij de politie. Bij een huiszoeking troffen de speurders tientallen beelden met kinderporno aan. In Skypegesprekken verklaarde K.V. dat hij op zoek was naar jonge meisjes om hen te verkrachten. Volgens het parket bracht hij ook z’n eigen minderjarige dochters ter sprake.

In augustus werd K.V. aangehouden door de onderzoeksrechter. Na een maand voorhechtenis werd hij voorwaardelijk vrijgelaten. “De gerechtspsychiater concludeerde dat de jarenlange cocaïneverslaving van mijn cliënt mogelijk aan de oorzaak lag van de feiten”, pleitte zijn advocaat Kris Vincke. “Hij gebruikte de drugs om langer te kunnen werken. Mijn cliënt heeft al een zware prijs betaald. Hij ziet z’n kinderen niet meer en z’n beste vriend liet hem vallen. Hij is beschaamd en laat zich intussen begeleiden.” De rechter verplichtte K.V. vrijdagmorgen om die begeleiding verder te zetten. Hij legde zijn 8 maanden cel volledig voorwaardelijk op.