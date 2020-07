Voortaan ook kinderopvang in Huis van het Kind in Sint-Joris: “Veel onthaalouders houden ermee op” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

09u58 2 Beernem Vanaf vandaag, woensdag 1 juli, verhuurt de gemeente Beernem een deel van het Huis van het Kind in Sint-Joris aan onthaalouders.

“We merken de laatste jaren dat het aantal onthaalouders binnen onze gemeente stelselmatig afneemt”, zegt schepen van Gezinsbeleid Vicky Reynaert (sp.a). “Waar we vroeger 15 onthaalouders hadden, zijn het er nu nog 7. Bovendien gaan twee van hen nog deze legislatuur op pensioen, waardoor we opnieuw zestien opvangplaatsen voor baby’s en peuters zullen verliezen. Als bestuur vinden we het echter belangrijk dat ouders hun kinderen naar een opvanginitiatief kunnen brengen in hun eigen gemeente.”

Daarom verhuurt Beernem nu vanaf 1 juli een deel van het Huis van het Kind in Sint-Joris aan onthaalouders. Het Huis van het Kind krijgt zo een bijkomende bestemming die mooi aansluit bij de nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO) die geopend werd in september vorig jaar. Lesley Demey heeft er al haar intrek genomen en start met ‘De Berenwelpjes’. Er is plaats voor 18 kinderen.