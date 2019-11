Vijftigjarigen komen bijeen en daar zit een bekend figuur tussen Bart Huysentruyt

05 november 2019

10u53 0 Beernem In Beernem zijn de vijftigjarigen, ofwel degenen geboren in 1969, samengekomen.

Ze haalden herinneringen op aan dat magische jaar, met onder meer de eerste maanlanding en de eerste Boeing 747 in de lucht. Het initiatief kwam uit van een comité van zes mensen: Martine De Loof, Veerle Dhoore, Nancy Dhaeninck, Petra Rolly, Mia Ketels en Jos Sypré. Die laatste is ook de burgemeester van Beernem. “We vinden het fantastisch om met zijn allen even stil te staan bij de mijlpaal van ons leven”, zegt Sypré.