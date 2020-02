VIDEO. Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur Bart Huysentruyt

11 februari 2020

13u04 0 Beernem Om de natuurwaarden en natuurbeleving van het Bulskampveld in de kijker te zetten, sloegen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar voor een filmpje van dit landschapspark.

Het Landschapspark Bulskampveld is maar liefst 90 vierkante kilometer groot. De Europese topnatuur, de unieke landschappen en het erfgoed vormen dan ook dé bestemming bij uitstek voor en dagje ontspannen in het groen. Er zijn 150 kilometer fiets- en wandelpaden om op verkenning te gaan in dit enorme gebied, dat zich uitstrekt over de gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter. Twintig picknickplaatsen midden de natuur zorgen voor rustpunten voor wandelaars en fietsers.

“Het gebied leent zich perfect om de hele familie op stap te gaan”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Zo zijn er reeds drie avontuurlijke speellussen voor kinderen ingericht in het kader van Expeditie Bulskampveld: in provinciedomein Bulskampveld, in Wingene en Kruiskerke. In de loop van 2020 komen er ook in Oostkamp en Sint-Maria Aalter nog wandellussen van 2,5 kilometer met speelnatuur bij.”