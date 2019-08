Vernieuwd bevrijdingsvuurwerk voor 75 jaar bevrijding Bart Huysentruyt

24 augustus 2019

21u22 0 Beernem Op 12 september is het precies 75 jaar geleden dat Oedelem werd bevrijd van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

De Oedelemse bevolking draagt de herdenking van de Canadese bevrijders hoog in het vaandel. Al in het eerste jaar na de bevrijding, op dinsdag 11 september 1945, werd de eerste herdenking van de bevrijding gevierd. Dat was meteen de inzet van een traditie die tot op vandaag heeft stand gehouden. Dit jaar, net 75 jaar na de bevrijding, kwam het vuurwerk op de helling te staan, omdat de brandweer het vuurwerk zoals het tot nu toe werd georganiseerd niet langer positief adviseerde.

Er moest dus een oplossing worden gezocht. Verschillende scenario’s, waaronder een lasershow, werden onderzocht. “Met positief advies van de brandweer zal het vuurwerk dit jaar afgeschoten worden van buiten het centrum, namelijk vanop een weide aan de Melkweg. Er wordt gekozen voor een hoog vuurwerk, dat best vanop een afstand wordt bekeken”, zegt schepen Patricia Waerniers (CD&V)/

Aangezien deze nieuwe koers een nieuwe praktische organisatie vergt, koos Unizo er na al die jaren voor om de fakkel door te geven. Het nieuwe Kermiscomité De Zaklopers gaat de uitdaging aan om het ‘vernieuwde bevrijdingsvuurwerk’ te organiseren. De Zaklopers nodigen alle Oedelemnaars uit om op dinsdag 10 september om 21.30 uur naar het bevrijdingsvuurwerk te komen kijken vanop de grote parking Oudezakstraat (achter de kerk). Nieuw is ook dat plaatselijke horecazaken daar samen een vuurwerk-kroeg zullen uitbaten.