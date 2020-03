Verhuist De Notelaar binnenkort naar de site van De Bevertjes langs de Beernemstraat? Bart Huysentruyt

03 maart 2020

10u13 0 Beernem De Bevertjes, een school van het gemeenschapsonderwijs langs de Beernemstraat, wil op termijn verhuizen naar Brugge. Het schepencollege van Beernem toont interesse in hun gronden.

Er is immers een probleem voor de gemeenteschool De Notelaar, dat al een hele poos wil verbouwen op haar site in het centrum van Oedelem. Daar liggen al jaren plannen voor op tafel, maar concreet worden ze nooit. Het schepencollege denkt nu aan de site van De Bevertjes als mogelijke oplossing. “Daar zouden we dan tegelijk plaats kunnen voorzien voor buitenschoolse kinderopvang en een gemeenschapsruimte, waar we al langer van dromen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “De mogelijkheid om op deze site ook een extra groene zone én tegelijkertijd meerdere verkeersveilige ontsluitingen te kunnen voorzien, ervaren we als extra troeven.”

Via een officieel schrijven bevestigde het college van burgemeester en schepenen deze interesse bij de algemeen directeur van het gemeenschapsonderwijs en werd overeengekomen dat er in eerste instantie gestart mag worden met de opmaak van een schatting van de beoogde site.