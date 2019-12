Verenigingen feesten vanaf 1 januari 2020 met herbruikbare bekers Bart Huysentruyt

13 december 2019

12u53 0 Beernem De Vlaamse overheid verplicht de lokale besturen om vanaf 1 januari 2020 herbruikbare bekers te gebruiken op de evenementen die ze zelf organiseren. Ook in Beernem zullen nieuwjaarsrecepties, officiële openingen, herdenkingen en prijsuitreikingen milieuvriendelijker en afvalarmer verlopen.

“Als gemeente gaan we zelfs een stapje verder. We willen een raamcontract afsluiten met een produ-cent van herbruikbare bekers waarop niet alleen de gemeente Beernem zelf een beroep kan doen, maar ook alle verenigingen die in onze gemeente een evenement organiseren”, zegt schepen van Mi-lieu Jan Vanassche (Groen). “Op die manier kunnen de lokale organisaties milieuvriendelijk feesten zonder dat het echt pijn in de portemonnee doet.” De gemeente zal een offerte vragen bij enkele firma’s van herbruikbare bekers. De gemeente wil dat er keuze is tussen bekers voor frisdrank, voor bier en speciaalbier, voor wijn en voor warme dranken. Jaarlijks vinden er in Beernem zo’n 250 eve-nementen plaats. Op heel wat van die activiteiten kunnen de milieuvriendelijke bekers gebruikt wor-den. De bedoeling is dat de verenigingen de bekers via het evenementenloket aanvragen. “Bij grotere evenementen kan de organisator ook een mobiele wasstraat huren zodat de bekers ter plaatse ge-reinigd worden en opnieuw gebruikt kunnen worden”, voegt de schepen er nog aan toe.