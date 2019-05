Verbinding tussen Oedelem en Knesselare weer open voor auto’s Bart Huysentruyt

31 mei 2019

11u10 0 Beernem De werken in Oostveld in Beernem gaan een nieuwe fase in. Belangrijk is dat de verbinding tussen Oedelem en Knesselare eindelijk terug open gaat.

Oostveld is al een anderhalf jaar één grote werf. Een belangrijke fase is nu zo goed als afgerond. De verbinding Oedelem met Knesselare was bijna vier jaar dicht ten gevolge van werken in Knesselare en nadien in Beernem. De weg gaat nu terug open voor het verkeer. Het einde van deze fase meteen een nieuwe fase in. De Zeldonkstraat wordt opengelegd tot eind dit jaar en ook in de Nieuwenhovenstraat wordt verder gewerkt. Tegelijkertijd zal ook het wegdek van de Schipperstraat tussen Kruispunt Den Hoorn en Potterstraat vernieuwd worden. Dit zou moeten afgerond zijn tegen het bouwverlof van 2019.