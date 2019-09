Vaten met chemisch afval aan Bulskampveld afkomstig van drugslabo: nog geen verdachten opgepakt Siebe De Voogt

04 september 2019

14u07 5 Beernem De 37 vaten met chemisch afval die vorige maand werden aangetroffen aan het Bulskampveld in Beernem zijn afkomstig van een drugslabo. Dat bevestigt het Brugse parket. Voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt.

Het chemisch afval werd op vrijdagmorgen 9 augustus opgemerkt door een politiepatrouille op de parking Het Aanwijs langs de Reigerlostraat, pal naast provinciaal natuurdomein Bulskampveld. De politie stelde meteen een perimeter in. De civiele bescherming kwam uiteindelijk de 37 metalen en plastieken vaten ophalen en de federale politie stelde een onderzoek in. Intussen is duidelijk dat het chemisch afval afkomstig is van een drugslab, waar wellicht synthetische drugs werden geproduceerd. Of dat labo in Beernem zou gestaan hebben, is hoogst onzeker. Volgens het Brugse parket werden nog geen verdachten opgepakt. “Het onderzoek is volop lopende”, klinkt het.