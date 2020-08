Unizo Beernem en Oedelem smelten samen: “Eén plus één is drie” Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

19u55 0 Beernem De twee Unizo-afdelingen van Beernem en Oedelem smelten samen tot één vereniging. Een nieuw bestuur zal de belangen van ondernemers in Beernem, Sint-Joris en Oedelem verdedigen.

“Ik ben ervan overtuigd dat één plus één drie is”, zegt Brecht Clyncke van Unizo Brugge. “Ook Unizo Brugge maakte drie jaar geleden die oefening. Dan pas merk je dat je als vrijwillige organisatie echt kan wegen op het economische beleid van je stad of gemeente.” Sarah Moutton (Be Jolie) en Matthias Donckerwolcke (apotheek) zijn nu aan zet om een vernieuwd bestuur vorm te geven. “De eerste samenwerkingsgesprekken dateren al van 2004”, zegt Clyncke. “Het is logisch dat zo’n wijziging, na 16 jaar gespreksonderwerp te zijn, weerstand met zich zal meebrengen. En het is ongetwijfeld uit goedbedoelde nostalgie dat enkelingen vasthouden aan het status quo. Maar iedereen die dit nieuwe hoofdstuk van Unizo Groot Beernem een kans geeft met een open en toekomstgerichte visie, zal vlug inzien dat dit de enige juiste weg is die we inslaan.”