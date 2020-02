Twee winkeldieven betrapt bij diefstal van champagne en whisky in Alvo DB Center Siebe De Voogt

19 februari 2020

20u44 0 Beernem In het Alvo DB Center in Beernem zijn dinsdag twee winkeldieven op heterdaad betrapt. De twee mannen probeerden de kassa te passeren met onbetaalde flessen sterke drank.

De Georgiërs hadden het gemunt op flessen champagne en whisky. Ze hoopten ongezien buiten te geraken met de alcoholische dranken, maar slaagden niet in hun opzet. Beide mannen, 21 en 28 jaar oud, werden in de boeien geslagen en voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste woensdag om hen aan te houden. Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachten nog aan meer feiten gelinkt kunnen worden. Vrijdag verschijnen een eerste maal voor de raadkamer in Brugge.