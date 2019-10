Twee wagens betrokken in ongeval met hoogtewerker: bestuurders raken lichtgewond Siebe De Voogt

11u56 6 Beernem In de Vaart-Noord in Beernem vond donderdagmorgen een zwaar ongeval plaats. Een wagen botste ter hoogte van De Kijkuit op een geparkeerde hoogtewerker en werd op zijn beurt nog eens aangereden door een wagen. De twee bestuurders kwamen grotendeels met de schrik vrij.

Door het ongeval was de Vaart-Noord donderdagmorgen een tijdlang volledig versperd voor het verkeer. De klap was dan ook bijzonder zwaar. Een wagen reed omstreeks 8 uur om nog ongekende reden tegen een hoogtewerker die langs de baan geparkeerd stond. Door de klap werd de auto weggekatapulteerd, waardoor een tegenligger hem niet meer kon ontwijken. De twee bestuurders, een 21-jarige uit Lievegem en 33-jarige uit Beernem, liepen lichte verwondingen op. Eén van hen werd in shock overgebracht naar het AZ Sint-Lucas. Beide wagens moesten uiteindelijk getakeld worden.