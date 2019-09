Twee extra AED-toestellen maken van Beernem ‘hartveilige gemeente’ Bart Huysentruyt

20 september 2019

08u31 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem verlengde haar engagement om een ‘hartveilige gemeente’ te zijn. Het ondertekende een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis.

“Die overeenkomst verlengen we vandaag met veel overtuiging opnieuw”, zegt schepen van Gezondheidszorg Vicky Reynaert (sp.a). “In die overeenkomst verbinden we ons ertoe om opleidingen te organiseren voor zowel ons eigen personeel als voor de bevolking en hen op te leiden in reanimatie en AED-gebruik. Deze cursussen, die jaarlijks gegeven worden door het Rode Kruis, kennen veel succes. Daarnaast staat in de overeenkomst ook dat de gemeente minstens 1 AED-toestel moet hebben op zijn grondgebied. We hadden tot eind 2018 al drie AED-toestellen: één in sporthal Drogenbrood, één aan het zwembad en één aan sporthal Den Akker in Oedelem. Dankzij de Cultuur-Historische Kring Sint-Joris hangt er sinds 27 april één aan het Huis van het Kind in Sint-Joris, en het schepencollege heeft beslist om twee AED-toestellen bijkomend aan te kopen: één voor het Oostveld en één voor het Bargepark.”