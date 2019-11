Tuin & Dier Lataire en Para Ti winnen Bizz Award Bart Huysentruyt

21 november 2019

11u32 1 Beernem Op een druk bijgewoond netwerkevent voor de Beernemse ondernemers zijn twee bedrijven beloond met de Bizz Award. Tuin & Dier Lataire mag zich onderneming van het jaar noemen. Para Ti kaapte de prijs weg voor innovatieve en duurzame onderneming.

In juni meldden 25 ondernemingen zich aan om in aanmerking te komen voor de Bizz Awards. Maar liefst 1.500 mensen hebben hun stem uitgebracht. Tuin & Dier Lataire is een familiezaak op het Industriepark van Sint-Joris. Ze helpen mensen met advies en producten voor tuin, dieren, bakken, bloemen en planten. Para Ti werkt samen met lokale boeren en producenten om de beste ambachtelijke producten uit heel Beernem en enkele randgemeenten in één winkel te verzamelen.