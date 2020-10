Trucker krijgt 12 maanden cel voor vals rijbewijs Siebe De Voogt

12 oktober 2020

15u40 1 Beernem Een 52-jarige Pool heeft in de Brugse rechtbank 12 maanden cel gekregen voor het gebruik van een vals rijbewijs. Jaroslaw S. werd vorig jaar met z'n truck staande gehouden langs de E40 in Beernem.

De federale wegpolitie zette de Pool op 10 juni vorig jaar aan de kant met zijn trekker met koelwagen langs de E40 richting Brussel in Beernem. Na een controle van z’n papieren bleek Jaroslaw S. een vals rijbewijs op zak te hebben. De man verklaarde dat hij z'n echt exemplaar kwijt was na een veroordeling voor rijden onder invloed in Polen. Bovendien had hij z'n rijbewijs CE nog niet gehaald. Dergelijk rijbewijs is nodig voor het besturen van een trekker-oplegger.

Zwarte markt

S. verklaarde tijdens z’n verhoor dat hij z'n werk niet wilde verliezen en dus maar een vals rijbewijs kocht op de zwarte markt. De man - die momenteel in Ierland woont - kwam vorige maand niet opdagen voor z'n proces. De rechter tilde zwaar aan de feiten en veroordeelde hem maandagmorgen bij verstek tot 12 maanden cel. De trucker moet ook een geldboete van 800 euro betalen.