Treinverkeer tussen Brugge en Gent komt opnieuw op gang na persoonsaanrijding in station van Beernem Siebe De Voogt

03 juli 2019

15u55 110 Beernem Het treinverkeer tussen Brugge en Gent is woensdagnamiddag in beide richtingen een tijd onderbroken door een persoonsaanrijding in het station van Beernem. Zo’n 190 reizigers werden van de trein geëvacueerd. Vanaf 18 uur kunnen er opnieuw treinen rijden.

Even voor 14.30 uur werd in het station van Beernem een persoon aangereden door een IC-trein die vertrokken was uit Oostende en op weg was naar Antwerpen-Centraal. Het zou gaan om een wanhoopsdaad. Op de trein zaten op dat moment zo’n 190 reizigers. Zij werden geëvacueerd en met bussen van De Lijn naar het volgende station gebracht. Het treinverkeer tussen Brugge en Gent loopt door de aanrijding flink wat hinder op. “Die zal wellicht nog de ganse avondspits duren”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Ondertussen zijn alle sporen vrijgemaakt en kan het normale treinverkeer dus opnieuw op gang komen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be