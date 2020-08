Tot 40 maanden cel voor inbrekers die bedrijven via daken binnendringen Mathias Mariën

01 augustus 2020

07u06 0 Beernem Vier Roemenen zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in zes inbraken en een poging. De bende maakte duur werkmateriaal buit door bedrijven binnen te dringen via het dak. De beklaagden kregen effectieve gevangenisstraffen van twee jaar tot veertig maanden.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een dergelijke inbraak op 17 oktober 2018 in Beernem. Via hun voertuig en dankzij telefonie-onderzoek konden de speurders de bende in kaart brengen. Liviu V. (31) werd uiteindelijk eind oktober 2019 in Duitsland opgepakt. Naar aanleiding van die arrestatie kwam Claudiu A. (29) zich spontaan aangeven. Adrian E. (35) en Catalin M. (33) werden bij verstek berecht.

230.000 euro aan werkmateriaal buit

De Roemeense beklaagden bleken ook in aanmerking te komen voor feiten in Zonnebeke, Kuurne en Waregem. Daarnaast sloegen ze ook hun slag bij een bedrijf in Petit-Rechain, een deelgemeente van Verviers. In totaal werd volgens het parket werkmateriaal ter waarde van ruim 230.000 euro buitgemaakt. Voor twee feiten in Deinze werden de beklaagden vrijgesproken.

Claudiu A. bekende zijn betrokkenheid bij de feiten waar hij via zijn gsm aan gelinkt kon worden. Het OM eiste 37 maanden cel, maar de verdediging drong aan op een mildere bestraffing. Liviu V. bekende dat hij als chauffeur optrad bij drie inbraken en riskeert 30 maanden cel. “Hij heeft uiteraard boter op het hoofd, maar hij heeft zich voor de kar laten spannen”, aldus meester Thomas Gillis. Beide beklaagden werden in hun thuisland naar aanleiding van een zware vechtpartij al eens veroordeeld voor poging tot doodslag.

De rechter veroordeelde Claudiu A. en Adrian E. uiteindelijk tot veertig maanden effectieve gevangenisstraf. Bovendien werd de onmiddellijke aanhouding van E. bevolen. Liviu V. en Catalin M. kregen respectievelijk dertig maanden en twee jaar effectieve gevangenisstraf. De burgerlijke partijen kregen in totaal bijna 90.000 euro schadevergoeding toegewezen.