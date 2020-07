Toeval of niet? Geen inbraken meer in Beernem tijdens uren dat openbare verlichting is gedoofd Bart Huysentruyt

31 juli 2020

15u21 0 Beernem Opvallende vaststelling in Beernem: sinds de openbare verlichting er in 2018 tussen 23.30 en 4.30 uur gedoofd wordt, gebeuren er tijdens die uren geen inbraken meer. “Het doven van de openbare verlichting zorgt niet voor meer inbraken, integendeel”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Ook het aantal nachtelijke verkeersongevallen is quasi gelijk.”

Een mogelijke verklaring waarom er net minder inbraken zouden gebeuren als het pikdonker is, is dat de daders dan zelf een zaklamp of dergelijke meer moeten gebruiken en zo net meer opvallen dan wanneer de openbare verlichting brandt. Beernem deed het overigensde voorbije jaren sowieso stukken beter op vlak van inbraakcijfers. Het totale aantal inbraken in Beernem is sinds 2014 met 66 procent gedaald.

Schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen) licht verder toe dat het doven het energieverbruik met 28 procent doet dalen. Dit komt neer op een besparing van een kleine 50.000 euro per jaar. Ook het effect op de CO2-uitstoot is aanzienlijk.

Volgens schepen van Nutsvoorzieningen Claudio Saelens (CD&V) zal de gemeente versneld ledverlichting plaatsen. De ledarmaturen zullen in de toekomst allemaal individueel van op afstand stuurbaar zijn. “Uit een enquête blijkt dat een beperkte groep inwoners wil dat de verlichting ook ’s nachts weer brandt”, zegt Jos Sypré. “We zullen tegemoet komen aan een aantal van hun vragen. Zo zal de verlichting, vanaf de technologie dat toelaat, langs hoofdwegen eerder gedimd dan gedoofd worden. Daar gaan we eerst ledlampen installeren. Op andere wegen blijven we de lichten doven.”