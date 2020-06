Tijdelijk petanqueveld op marktplein van Oedelem: “Goed voor samenhorigheid” Bart Huysentruyt

24 juni 2020

19u56 0 Beernem Op het marktplein van Oedelem is een tijdelijk petanqueveld aangelegd. Een hele zomer lang kan je er gaan spelen.

Het marktplein nodigt natuurlijk uit om samen te verbroederen, in het gezelschap van de mensen in ‘de bubbel’. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) ziet er alleen maar voordelen in. “Het is goed voor de samenhorigheid. Alle veiligheidsmaatregelen moeten evenwel gerespecteerd worden. Zo vragen we om een eigen petanqueset mee te brengen, maar vooral gebruik te maken van het veld. Het ziet er niet alleen gezellig uit, het is ook erg leuk.”