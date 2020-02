Storm laat ook dit weekend zijn sporen na... Siebe De Voogt

23 februari 2020

11u54 0 Beernem De hevige stormwind heeft de brandweer van de Hulpverleningszone 1 ook zondag opnieuw flink wat werk bezorgd. De hulpdiensten rukten al tientallen keren uit voor gevallen van kleine stormschade.

De oproepen gaan net als de voorbije weken vooral over omgewaaide bomen of weggewaaide takken die op de rijbaan beland zijn. De brandweerpost van Oostkamp moest onder meer uitrukken naar de Beernemstraat in Beernem. Daar was een boom onder de hevige windstoten afgeknakt en op de weg terecht gekomen. De brandweermannen zaagden het gevaarte in stukken en maakten de rijbaan opnieuw vrij.