Stem op je favoriete Beernemse ondernemers Bart Huysentruyt

30 augustus 2019

10u43 0 Beernem Welke Beernemse ondernemers steken een Bizz Award op zak? Dat bepalen de inwoners van Beernem volledig zelf.

Om de twee jaar reikt de stad Bizz Awards uit aan inspirerende Beernemse ondernemers. Dit jaar zijn er twee categorieën: ‘Onderneming van het jaar’ en ‘Onderneming met een innovatief of duurzaam product of aanpak’. Binnen elke categorie koos een jury drie kandidaten uit alle inzendingen. De genomineerde binnen de categorie ‘Onderneming van het jaar’ zijn Bouwonderneming De Baets, De Formatie en Tuin- & dierenspeciaalzaak Lataire. Binnen de categorie ‘Onderneming met een innovatief of duurzaam product of aanpak’ maken volgende genomineerden kans op een Bizz Award: Atelier Arena, JusRé en Para Ti.

Bekijk de promofilmpjes op het Youtube-kanaal ‘Gemeente Beernem’ om de genomineerde ondernemers (beter) te leren kennen. Stemmen kan tot 20 oktober stemmen via www.beernem.be/bizzawards.

De uitreiking van de Bizz Awards vindt plaats op maandag 18 november in De Kleine Beer.