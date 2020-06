Sporthal Drogenbrood krijgt een beachvolleyterrein: “Ideaal alternatief in corona-tijden” Bart Huysentruyt

05 juni 2020

08u38 0 Beernem De gemeente Beernem legt heel binnenkort een beachvolleybalterrein aan. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de vraag van de vele volleyballiefhebbers, die in deze corona-tijd niet in de zaal terecht kunnen.

Bovendien promoot Volley Vlaanderen ook volop de aanleg van beachvolleybalterreinen. Internationaal speler Dries Koekelkoren, de coördinator van Start2Beachvolley is een tevreden man. “De zaalsporten, waaronder volleybal, hebben in maart hun trainingen of competitie abrupt moeten afbreken. Qua sportbeoefening bleven en blijven deze zaalsporters dus op hun honger zitten. Op een zandondergrond kan je je technische vaardigheden kwijt.”

Beernem telt 250 aangesloten spelers. Het beachvolleyterrein zal op sportcomplex Drogenbrood, naast De Boest, aangelegd worden.