Speelplein krijgt tafeltennistafel en petanqueveld cadeau: “Corona dwingt ons om meer beweging buiten aan te bieden” Bart Huysentruyt

27 juli 2020

12u56 2 Beernem Op het speelterrein wijk Lindemeers-Westmeers in Oedelem is samen met de buurtbewoners een outdoor tafeltennistafel en een petanqueterrein officieel ingespeeld.

In het kader van het herstelplan na corona heeft Beernem budget vrijgemaakt om in de openbare ruimte, verspreid over de gemeente, bewegingselementen te plaatsen. Op die manier worden inwoners gestimuleerd om dicht bij huis en in openlucht te bewegen. Voor het kiezen van deze plaatsen en van de toestellen wordt samengewerkt met de buurtbewoners. “Enkele bewoners van het speelpleintje Westmeers waren al langer vragende partij naar een tafeltennistafel”, zegt schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V). “De sportdienst ging de voorbije weken verder in overleg met hen.” Enkele vertegenwoordigers van Tafeltennisclub Topspin en Petanqueclub Den Akker waren aanwezig tijdens het inspeelmoment. Mogelijk volgt er deze zomer nog een tornooi.